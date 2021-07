La triste storia di Giuseppe De Donno diventato "Mr. Plasma"

La vita di Giuseppe De Donno, medico e primario di Mantova, morto suicida a 54 anni. "Luminare" per la Lega, "stregone" per altri. La notorietà per la sua cura al plasma da utilizzare nella lotta contro il Covid. Le dirette con Salvini, la sua nuova vita, Un racconto

Roma. Non era lui che cercavano. Volevano vendere la sua storia. Avevano cominciato a chiamarlo “luminare”. Altri lo definivano “uno stregone”. E’ morto circondato da chi ne chiedeva il Nobel per la Medicina e chi il processo da criminale. Era solo un primario del reparto Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Aveva 54 anni. Nel marzo 2020 è diventato il “padre” della terapia con il plasma iperimmune contro il Covid. Nessuno prima di allora sapeva come fosse fatto e neppure cosa pensasse. A nessuno importa il volto di un medico. Non sapevano, ad esempio, che Giuseppe De Donno, morto suicida il 27 luglio 2021, era pugliese. Era originario di Maglie, ed era cresciuto nella frazione di Morigino. L’amministrazione comunale, questa estate, lo ha festeggiato in piazza. Era diventato un illustre. Il 19 giugno 2020, un altro comune, Lequile, in provincia di Lecce, gli aveva conferito la cittadinanza onoraria perché “impegnato come scienziato in prima linea nella lotta al Covid 19”. La fine inizia anche così. Si era trasferito, da ragazzo, con la famiglia, in Lombardia, a Curtatone (14 mila abitanti circa). Si era diplomato al liceo Classico Virgilio e aveva proseguito gli studi all’Università di Modena.