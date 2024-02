Giù Lega e M5S, crescono i consensi di Schlein e Meloni. Il sondaggio

Le ultime rilevazioni di Swg registrano il calo di Carroccio (-0,3) e Movimento cinque stelle (-0,4). In crescita Fratelli d'Italia e Pd che salgono rispettivamente al 28,3 e al 20,1 per cento

Il duello Meloni-Schlein assume contorni un po' più definiti. Sembrano attestarlo anche gli ultimi sondaggi di Swg che danno Fratelli d'Italia e Pd in crescita, con percentuali rispettivamente del 28,3 per cento e del 20,1 per cento. Ma mentre i due partiti a guida femminile registrano un aumento nei consensi, c'è chi resta indietro. Le ultime rilevazioni infatti segnalano una perdita dello 0,4 per cento dei consensi per il Movimento 5 stelle che scende così al 15,3 per cento. Analoga situazione per il partito del vicepremier Matteo Salvini, nel frattempo alle prese con le accuse di ipocrisia dopo la morte del principale oppositore di Vladimir Putin Alexei Navalny, il cui arresto nel 2017 venne definito dall'attuale ministro delle Infrastrutture e dei trasporti "una montatura". Con un calo dello 0,3 per cento la Lega infatti tocca la soglia dell'8 per cento, sempre più vicina a Forza Italia che intanto scende al 7,1 per cento (-0,2)

Variazioni minori per i partiti in quota 4 per cento con un +0,1 per cento per Verdi e Sinistra e un -0,1 per cento per Azione. Lo stesso calo registra anche +Europa che si ferma al 2,4 per cento, mentre sale il partito di Matteo Renzi raggiungendo il 3,3 per cento dei consensi.