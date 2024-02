Lega e Russia unite. L'imbarazzo nel partito per il patto del 2017 mai sciolto con Putin. “Ma è carta straccia”

E’ cambiato tutto ma per la Lega nei rapporti con la Russia di fatto non è ancora cambiato nulla. Dal Carroccio continuano a ribadire come con “Putin non ci sono rapporti da anni”. Quanto qualsiasi patto stipulato in passato sia oramai “da considerare carta straccia”. Ma quando li si porta a parlare dell’accordo sottoscritto nel 2017 con Russia unita, dal partito glissano, passano oltre con un certo imbarazzo: “Non ne sappiamo nulla”. Così che quasi sembrano acquistare nuovo senso le dichiarazioni di Andrea Crippa, il numero due di Salvini, che dopo la morte di Alexei Navalny predicava calma, dicendo che “è presto per additare colpevoli”, perché “non ci sono prove”. Anche perché secondo quanto risulta al Foglio all’interruzione delle relazioni con Mosca manca la pistola fumante: l’accordo con Russia Unita, firmato nel marzo 2017 da Matteo Salvini e dal vicesegretario generale del Consiglio per le relazioni internazionali del partito di Vladimir Putin, Sergei Zheleznyak, non è mai stato sciolto. E insomma nessuno ha pensato bene di interrompere formalmente il rapporto tra i due diversi soggetti politici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE