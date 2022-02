D'Amico: "Io ho presentato Salvini a Putin. L'Ucraina? Vladimir non è pazzo"

“E’ troppo facile dire che Putin è pazzo. Conosco bene la Russia: ci portai Umberto Bossi nel ‘97 e poi Matteo Salvini”. Claudio D’Amico risponde al Foglio dal suo ufficio di Sesto San Giovanni dove è assessore alla Legalità. In città è famoso per il record italiano di Daspo firmati (e per credere agli Ufo). Nella vecchia Lega tutti sanno chi è: ha svelato Mosca a Salvini. Lo ha fatto tifare per l’invasione della Crimea, lo ha introdotto dentro Russia Unita, lo ha portato da Vladimir Putin. Nome che il capo del Carroccio in queste ore proprio non riesce a pronunciare. Perché? “Non mi occupo più delle relazioni estere del partito, al massimo do consigli ai vertici”.

