Salvini in Sardegna sente odore di sconfitta. Lui sogna la Toscana e l'Emilia-Romagna

Se Meloni perde la Sardegna, Salvini brinda con il mirto. Questa è Forza Italia: “Nell’isola rischiamo la sconfitta”. Dice Andrea Crippa, il vicesegretario della Lega: “Se cambi candidato in corsa, come ha voluto la premier, forzando, la gente si chiede perché?”. Dunque, se si perde? “Sono sicuro che non accade ma la Lega ha la coscienza a posto”. Il Partito sardo d’azione del governatore uscente, ed estromesso, Solinas, è pronto a disperdere voti. Salvini ha modificato la sua mappa. Sogna di prendersi un giorno la Toscana. E’ pronto a rinunciare alla Serenissima, al Veneto, per farsi il Granducato.

