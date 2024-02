Calenda: "Salvini e l'accordo con Putin? Se non mostra la disdetta chiederemo la sfiducia. Meloni lo isoli"

“Matteo Salvini ci deve mostrare la disdetta dell'accordo con Russia Unita. Se non ce la mostra presenteremo nei suoi confronti, in Parlamento, una mozione di sfiducia. E' gravissimo per la sicurezza nazionale che un ministro che maneggia informazioni sensibili, riservate, possa essere formalmente ancora legato a Putin”. Il leader di Azione Carlo Calenda usa parole nette nei confronti del vicepremier. E in questo colloquio col Foglio spiega perché ha deciso, con il suo gruppo parlamentare, di andare fino in fondo a questa vicenda. Di indagare come e perché la Lega sul patto sottoscritto nel 2017, e rinnovato tacitamente nel 2022, non abbia alcunché da dire: “Se non dovessimo avere delle risposte scriverò direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e cioè il garante della nostra sicurezza nazionale. Ci stiamo avviando verso un appuntamento troppo importante: le elezioni europee. Il rischio infiltrazioni da parte delle potenze straniere è elevatissimo e non possiamo esporci in questo modo”.



