I miracolosi schiaffi di Riondino. Sarà il cinema a unire Pd e M5s

“Siamo testardamente unitari sui punti sui quali costruire una convergenza tra le opposizioni, anche perché non contiamo che il governo possa terminare la legislatura”. E con questa convinzione, di cui l’avverbio “testardamente” dice tutto, che, nonostante i colpi ricevuti da Giuseppe Conte, nonostante il sistema proporzionale che regola le elezioni europee, nonostante anche dentro la maggioranza comincino a darsele di santa ragione, Elly Schlein continua a cercare un punto d’incontro con il capo del M5s. Certo non è facile andare d’accordo su tutto. Dall’Ucraina alla Rai, non sono pochi i temi che dividono l’immaginifico campo largo. E però se non ci si unisce sugli argomenti, lo si può fare sempre sull’effimero, sulla fantasia, sul cinema insomma. E così ieri la segretaria del Pd e il capo grillino si sono rivisti per vedere un film, “Palazzina Laf”, la pellicola sull’Ilva di Michele Riondino. Alla proiezione nella biblioteca del Senato, organizzata dall’ex senatore e vicepresidente del Movimento Mario Turco, per il Pd c’erano anche il capogruppo a palazzo Madama Francesco Boccia e il responsabile economia del partito Antonio Misiani. Mentre con Conte ecco Stefano Patuanelli e l’ex presidente della Camera Roberto Fico. L’altro ospite d’eccezione era un altro tarantino, il vincitore di Sanremo 2020 Antonio Diodato. Con certi nomi, non si poteva mancare. Comunque i due, Riondino e Diodato, hanno menato ceffoni. Mortificanti schiaffi ideali per unire la sinistra almeno sulle sue presunte omissioni sull’Ilva. “Non voglio che questa sia una giornata troppo politica e farò in modo che il mio intervento non lo sia. Se dovessi parlare di politica dovrei dire quanto, come cittadino, io sia deluso di essere stato sedotto e abbandonato dal M5s e quanto lo sia di essere stato deriso dal Pd”, diceva Riondino. In prima fila in platea, lei a sinistra e lui a destra, Schlein e Conte incassavano sconsolati. Ma quelli di Riondino sono stati ceffoni miracolosi. E infatti, nel pomeriggio, Pd e grillini si sono ritrovati uniti persino sulle mozioni alla Camera sul cessate il fuoco in Medio Oriente. “Noi abbiamo votato a favore della loro mozione e loro hanno votato a favore della nostra”, ha spiegato raggiante Schlein.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE