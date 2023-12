Conte la insulta, ma Schlein dice: "Non gli risponderò mai. Ci alleeremo alle politiche"

Sostiene Giuseppe Conte: Elly Schlein non sarebbe in grado nemmeno di federare le correnti del Pd. Non è precisamente un complimento. Ieri sera abbiamo incontrato l’onorevole Schlein in Senato. Ed ella, ovvero Elly, riferendosi alla manovra di bilancio parlava di “collaborazione” necessaria con le altre forze di opposizione. Poiché tuttavia le altre forze di opposizione, cioè il Movimento cinque stelle, non passa giorno che non prendano a schiaffi il Pd su qualsiasi argomento, a un certo punto noi ci siamo sentiti obbligati a chiederle: scusi, onorevole Schlein, non pensa di dover ribattere per le rime almeno ogni tanto?

