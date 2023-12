La contro Atreju del Pd rilancia l'idea del federatore. Ma Conte frena

"Schlein può benissimo essere la federatrice del centrosinistra. Il problema è capire chi ci sta". E' stato questo il principale lascito della contro Atreju del Pd, lanciato dall'ex premier Romano Prodi. E cioè l'uomo che può ha rappresentato un'idea di sinistra vincente grazie alle esperienze dell'Ulivo e dell'Unione. Un modo per dare un senso a una manifestazione molto poco partecipata, defilata rispetto alla centralità della kermesse di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo. Eppure il messaggio elaborato in quel dei Tiburtina studios non parrebbe aver raccolto particolari consensi nel cosiddetto campo largo. In effetti Giuseppe Conte lo aveva già detto qualche giorno fa a Rtl 102.5: "Passo dopo passo, con prudenza e serietà stiamo costruendo un'alternativa di governo. Ma i federatori non servono", aveva specificato. Ragionamento che non è venuto meno dopo il fine settimana. Visto che dalle parti pentastellate si continua a dire che prima delle europee ogni discorso è prematura. Perché l'obiettivo a sinistra è anche tutto un gioco di sorpassi e controsorpassi che mal si concilia con un tentativo unitario. Lo dice anche il responsabile Pnrr in segreteria del Pd Alessandro Alfieri, secondo cui, come dice oggi in un'intervista a Repubblica, la guida del centrosinistra ce l'avrà chi prende più voti alle prossime elezioni europee.

