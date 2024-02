Al sit-in di Schlein a Viale Mazzini va anche Italia Viva, con Boschi in prima linea

Alla protesta "per la libertà di stampa" e "contro tele-Meloni" andranno tutte le opposizioni, dal M5s ad Azione. Conte si è smarcato al grido di "ipocrisia", Calenda non aderisce ma vuole dialogare sul tema

Usigrai, Unirai, Viva Rai. Nel senso di: anche Italia Viva, oltre a varie associazioni e ai sindacati della TV pubblica (Usigrai con una conferenza stampa; Unirai, collocato più a destra, con un proprio evento distinto), si mobilita oggi per la TV pubblica. E lo fa partecipando proprio al sit-in “per la libertà di informare” indetto dalla segretaria del Pd Elly Schlein e disertato invece dall’alleato-coltello e leader m5s Giuseppe Conte. Ci sarà, il partito renziano, con una delegazione guidata dalla deputata ed ex ministra Maria Elena Boschi. Diciotto e trenta, viale Mazzini, dunque: il giorno dopo la serata inaugurale di Sanremo, serata in cui Schlein è apparsa anche plasticamente lontana dalla tv pubblica (ospite nottetempo su La7, a DiMartedì), non prima di aver diffuso su Instagram un video in cui illustrava in sintesi i motivi della mobilitazione odierna: il sit-in è stato indetto, diceva la segretaria pd, “per difendere l’indipendenza del servizio pubblico, la libertà di stampa e il diritto della cittadine e dei cittadini a una corretta informazione. Lo facciamo perché pensiamo la misura sia colma: basta attacchi del governo al giornalismo d’inchiesta”, alle testate che si considerano “disallineate”, “a singoli giornalisti che fanno domande scomode”, alla “Rai svilita a portavoce del governo”. Basta “con Tele Meloni, la Rai è di tutte e di tutte”.