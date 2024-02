Schlein punta al Gran Sasso, lontana da Soru e da Conte

Lì l’hanno vista spesso, che fosse nella Marsica o in zona Teramo. Là un po’ meno, che fosse Sassari o Cagliari, anche se la attendono per la settimana prossima, e anche in contemporanea con il leader M5s Giuseppe Conte. Fatto sta che Elly Schlein, segretaria del Pd, avendo di fronte a stretto giro due appuntamenti elettorali locali (il 25 febbraio le regionali in Sardegna, il 10 marzo quelle in Abruzzo), si sta comportando come se l’ultima chiamata (o fermata?) fosse proprio quel voto abruzzese su cui si sta sperimentando il “campo largo pieno” attorno all’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico, senza dover tirare la coperta da un lato e dall’altro come in Sardegna, dove non soltanto il campo è stretto, ma anche sovraffollato (si è candidato infatti a sinistra anche l’ex governatore ed ex pd Renato Soru).

