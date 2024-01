Schlein teme di restare la sola leader candidata e ha un problema anche in Sicilia

Attende Giorgia Meloni per decidere se candidarsi, il suo staff fa finta di non conoscere il dem Oddati, arrestato. Franceschini-Renzi-Salvini fanno opposizione al suo posto

Roma. E’ in gabbia e va a Gubbio. Eravamo alla Camera e abbiamo chiesto a Elly Schlein, “segretaria, ma dunque si candida alle europee?” e lei: “Io prendo una spremuta”. Segretaria, ma quanto pensa di tirarla lunga? La risposta: “Se vuole le offro una spremuta”. Segretaria, grazie della spremuta, ma questa storia sta diventando amara. A Gubbio, al seminario del Pd, ci dirà qualcosa? La segretaria: “Una spremuta? Fa bene”. Il Pd le sta facendo il vuoto e lei fa il pieno di vitamina C. Franceschini tratta con Renzi per Firenze, che è la città di Verdini, suocero di Salvini. Si sta organizzando la rappresaglia contro Meloni e Schlein la attende (teme di restare la sola leader candidata) per andarci a braccetto. La premier la sbrana e Schlein le manda i bacetti.