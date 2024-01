Non è un insulto per nessuno ricordare che Mussolini stimava Gramsci

Ben venga l’idea di ricordare con una targa commemorativa il luogo in cui morì il pensatore sardo. Perché quei partiti che si richiamano a Gramsci non hanno mai presa in considerazione l'iniziativa?

Fu Mussolini il primo lettore dei Quaderni di Gramsci. Sì, avete letto bene, Mussolini. È il Duce a raccontarlo al giornalista Yvon De Begnac: “Leggo i quaderni d’appunti dei condannati dal tribunale speciale. E mi domando: che cosa la nostra cultura reclama di diverso da ciò che il fascismo propone ai rivoluzionari di buona volontà?” (Taccuini mussoliniani, 1990). Non si conoscono altri condannati del tribunale speciale che abbiano scritto “quaderni di appunti”. Il riferimento a Gramsci è indubbio. Come ciò fosse possibile è facile da ricostruire: i quaderni venivano depositati periodicamente nel magazzino del carcere e qui potevano essere fotografati o inviati direttamente a Roma. Mussolini pare apprezzasse. Non è questo il luogo per stabilire se prendeva una cantonata o aveva visto bene. È argomento da studiare bene e senza pregiudizi. Qui importa registrare il fatto mai diventato, per quello che ne so, oggetto di indagine nella sterminata letteratura su Gramsci.