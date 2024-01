Cosa ci dice il dibattito sul "fascismo" del discorso legittimante dell'Italia e dell'occidente

La periodica, cupa adunata di Acca Larenzia è diventata quest’anno un’occasione per fare “anti fascismo” contro un governo guidato da forze che non affondano le loro radici nel campo dei vincitori del 1945. Sarebbe interessante discutere cosa voglia dire ragionare oggi in questi termini, se vi sia e quale sia il “fascismo” odierno, e soprattutto sui limiti di uno schema politico incardinato su un “anti” che può servire a costruire un fronte temporaneo contro una minaccia comune ma non contiene in sé, per definizione, un progetto per il futuro. Quest’ultimo è in realtà elaborato singolarmente da ciascuna delle forze che quel fronte riunisce, forze che, come pensava Giustizia e Libertà, avrebbero perciò fatto meglio a dirsi post fasciste più che anti fasciste perché, come ricordava Vittorio Foa, “quella espressione di pura negazione” disconosceva la loro capacità di immaginare un mondo nuovo. Dal semplice anti fascismo, come da qualunque anti, si può quindi al massimo trarre un prezioso minimo comun denominatore, ma è questa oggi un’operazione assai complessa. A differenza degli anni Trenta del Novecento, non c’è accordo su quale sia la minaccia “fascista” da fronteggiare, a meno di credere che essa sia rappresentata da piccoli gruppi di fanatici nostalgici, e venga cioè da un passato che come tutti i passati non può semplicemente tornare. Il male, inteso come scelta a favore dell’oppressione e della sofferenza umane, si ripresenta in forme sempre nuove e diverse.

