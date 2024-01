Patacca Larentia. Il nostro antifascismo tenorile all'estero diventa propaganda putiniana e banalismo liberal

Quando la patacca italiana valica i confini, di solito raggiunge la sua giusta dimensione internazionale e si fa in qualche modo megapatacca. Patacca in mondo visione, per così dire. Dunque, a riprova del nostro straordinario talento pataccone, ecco che mercoledì alla televisione di stato russa hanno mandato in onda le immagini dei mentecatti neofascisti di Acca Larentia. Sicché Olga Skabeeva, propagandista e conduttrice TV soprannominata “la bambola di ferro” di Putin, ha commentato quel bosco di braccia tese che da circa quarant’anni si stende a Roma ogni 7 gennaio (erano in duemila nel 2017 col governo Gentiloni), spiegando che quanto accade oggi in Italia conferma la necessità di denazificare l’Europa. Vedete, ha detto Skabeeva al suo pubblico, Putin ha ragione: “Davanti ai nostri occhi l’Europa sta tornando alle sue radici e alle sue origini”. Origini fasciste. Ora, a parte il fatto che i gruppi di estrema destra italiani, insomma quelli di Acca Larentia, sono tutti filo Putin, e al netto della propaganda di guerra russa, qua la situazione sta evidentemente sfuggendo di mano. Prendiamo per esempio il tweet di Ian Bremmer, uno dei più grandi politologi americani. Mercoledì, Bremmer, dopo aver visto le immagini di Acca Larentia da noi stessi abbondantemente diffuse, e dopo aver letto quel che noi stessi scriviamo sui nostri giornali, ha twittato così: “In centinaia fanno il saluto fascista a Roma all’esterno dell’ex quartier generale del Msi. Nel 2024 non nel 1934”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE