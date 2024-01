Lo stadio della discordia per il sindaco Dario Nardella

Il primo cittadino di Firenze, che in questi dieci anni ha dovuto scontrarsi con l'eredità politica di Renzi, mai avrebbe pensato che la conclusione del proprio mandato sarebbe stata così difficile. A pesare è anche il Franchi, e non si tratta solo di una questione di tifo

Firenze rischia di diventare uno dei pezzi più complessi per completare il puzzle geopolitico delle prossime amministrative. Il capoluogo toscano è uno dei baluardi storici del centrosinistra italiano ma la recente fluidità politica della Toscana potrebbe raggiungere anche Palazzo Vecchio. Dario Nardella non si può ricandidare dopo due mandati in cui ha attraversato tutte le vicissitudini del partito nazionale: nel primo ha dovuto convivere con l’eredità politica di Matteo Renzi, nel secondo ha cercato una propria indipendenza ma dopo dieci anni da primo cittadino probabilmente non si sarebbe mai aspettato di concludere la propria esperienza tra così tante difficoltà.