Adesso le elezioni a Firenze cominciano a spaventare il Pd nazionale

Al Nazareno crescono le preoccupazioni per come è stata gestita la candidatura a sindaco di Funaro. E in molti ritengono un errore aver chiuso a Renzi. "Da parte nostra c’è massima disponibilità al confronto tanto con Iv che con M5s”, dice il responsabile enti locali Taruffi

“Stiamo tutti con la segretaria, ma Firenze è una piazza troppo importante”, spiega un dirigente del Pd, che per ovvie ragioni oggi preferisce non esporsi. Tradotto: vuol dire che non tutti nel partito asseconderanno necessariamente le scelte di Elly Schlein. Se andiamo avanti così – è il ragionamento – il rischio di perdere Palazzo Vecchio esiste e qualcuno dovrà risponderne. E dunque al Nazareno, quella che nei giorni scorsi veniva bollata come una classica speculazione giornalistica, comincia a prendere consistenza. Lo si capisce anche dal fatto che nell’area riformista dem le bocche sono cucite, sulla questione fiorentina non si espone nessuno. “No, grazie. Buon anno. Parleremo più avanti”, è la risposta diffusa. Ma è tangibile un certo malcontento per come è stata gestita la scelta di Sara Funaro.