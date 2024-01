A Firenze Schlein rischia grosso

Non ci sono solo le Europee a turbare i sonni del Pd. Perché Firenze, dove pure si vota nel 2024, rischia di diventare la vera sfida di Elly Schlein. Qui la segretaria si gioca molto, se non tutto. La roccaforte viola, infatti, non sembra più essere tanto forte. E perderla, a vantaggio del centrodestra, sta diventando un’amara possibilità. La partita è aperta e lo è anche per via delle scelte della segretaria. Che nel capoluogo toscano ha avallato la decisione (come in Sardegna) di rinunciare alle primarie, sostenendo l’indicazione di Nardella di candidare Sara Funaro, oggi assessora al Welfare, a capo di una risicata coalizione che comprende tra gli altri Si, Verdi, Azione, +Europa.

