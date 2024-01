“A Firenze il Pd allarghi anche a Renzi”, dice il presidente della Toscana Giani

"Sono convinto che la candidata dem Funaro saprà prendere in mano le redini del gioco, per aggregare anche chi finora non è stato della partita. L'ex premier? Deve prevalere il senso di responsabilità, da parte di tutti. Ci sono le condizioni per ricomporre. Schlein? Si è mossa bene”, dice il governatore

“Sono convinto che Sara Funaro adesso saprà prendere in mano le redini del gioco, per smussare le divergenze e aggregare anche coloro che finora non sono stati della partita”. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, prova a superare le polemiche e le preoccupazioni che hanno segnato questo inizio di campagna elettorale a Firenze. Si riferisce anche e in particolare a Matteo Renzi, a Italia viva, che in questa fase si è messo di traverso. Il messaggio è chiaro: “Deve prevalere il senso di responsabilità, da parte di tutti. Ci sono le condizioni per una ricomposizione”. Parlando con il Foglio, il governatore disegna la rotta che il Partito democratico e Funaro, il nome dem per Palazzo Vecchio, dovrebbero seguire per evitare una sconfitta che sarebbe clamorosa. “Il dibattito di questi giorni è fisiologico. E’ comprensibile l’ambizione dei partiti, consapevoli che Firenze sarà la principale città in cui si vota in primavera. Questo inevitabilmente porta a un certo tipo di dialettica”, dice Giani, ridimensionando le frizioni dei giorni scorsi, interne ed esterne al Pd.