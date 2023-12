“Io con i renziani? Non lo escudo”. Parla Cecilia Del Re, la dem che voleva le primarie

“L’elezione di Elly Schlein dimostra che può esserci una posizione diversa tra quel che dicono gli organi interni del Pd e ciò che pensano gli elettori del centro sinistra, per questo un confronto con i cittadini è sempre importante, lo sarebbe stato anche qui a Firenze”. A Cecilia Del Re, ex assessore della giunta di Dario Nardella a Firenze, consigliera più votata alle elezioni amministrative del 2019 e aspirante sindaca, non è andata giù la scelta della segretaria del Pd di archiviare le primarie per la scelta del candidato sindaco nel capoluogo toscano. “Il caso Firenze è ancora più sui generis – dice – perché qui a differenza di quello che sta succedendo a Bari o in Piemonte e Sardegna non c’erano neanche ragioni di coalizione per non fare le primarie”. L’assemblea cittadina del partito ha però decretato, senza primarie, che la candidata sindaca sarà Sara Funaro, fedelissima del primo cittadino uscente Dario Nardella. Proprio Nardella ieri spiegava: “A livello nazionale le primarie sono una regola, a livello locale si possono non fare, anche perché ultimamente non vanno a votare solo gli elettori del Pd e il candidato devono sceglierlo loro non chi vota un altro partito”. “Mi fa sorridere”, replica Del Re. “Ho ritrovato un’intervista di appena due anni fa in cui il sindaco diceva esattamente il contrario, glielo cito ‘le primarie devono essere lo strumento principale per scegliere i candidati e la classi dirigenti’, evidentemente adesso ha cambiato idea”.

