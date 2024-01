Alessio Falconio lascia Radio Radicale: la nuova direttrice è Giovanna Reanda

Cambio al timone della radio fondata nel 1975 dagli attivisti del partito di Marco Pannella. Falconio era subentrato a Massimo Bordin nel 2014, dopo le dimissioni da direttore della storica voce di "Stampa e Regime". Ora va al Tg5 di Mimun

Alessio Falconio lascia la direzione di Radio Radicale. Era subentrato 10 anni fa a Massimo Bordin, che si era dimesso dopo un litigio con Marco Pannella. Andrà al Tg5 dove avrà un incarico nella redazione politica. Come nuova direttrice di Radio Radicale è stata nominata Giovanna Reanda, che è stata per anni caposervizio e corrispondente dalla Camera e dal Senato per la radio fondata nel 1975 dai militanti del Partito Radicale.

"Per me è una nuova avventura che affronterò con entusiasmo, forte di questi 30 anni passati velocemente e vissuti ogni giorno intensamente", ha detto Falconio ringraziando Clemente Mimun, direttore del Tg5 per il nuovo incarico.

L'annuncio è stato dato dal segretario del Partito Radicale e editore della radio Maurizio Turco durante la sua conversazione settimanale con l'ex direttore. "Abbiamo deciso che come nuova direttrice ci sarà Giovanna Reanda, che ne conosce le problematiche e fa parte della radio. Ci tengo a dire che non 'toccava a lei', l'abbiamo scelta".

Giovanna Reanda, anche lei in studio, ha ringraziato Turco e Falconio per l'incarico e ha detto: "La direzione di Alessio è stata una direzione che ha lasciato il segno. Sono fiera di far parte della famiglia di Radio Radicale, lavorare qui è un privilegio. Grazie Alessio, sono sicura che porterai un po' di Radio Radicale dove andrai".

Falconio ha diretto la radio in dieci anni "intensissimi e difficili", come ha ricordato in trasmissione, se si considerano la morte di Marco Pannella nel 2016, quella di Massimo Bordin nel 2019 e la minaccia del Movimento 5 stelle durante il governo gialloverde di revocare i fondi pubblici necessari per pagare i dipendenti e assicurare la continuità delle trasmissioni. Falconio ha ricordato tutto questo nel suo ultimo intervento, nel passaggio del testimone a Giovanna Reanda.