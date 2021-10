Onde radicali. Un documentario sulla radio di Pannella

Apparteniamo a quella generazione che non scoprì Radio Radicale con le dirette parlamentari, i monologhi di Pannella, i colpi di tosse di Bordin, le messe da Requiem o i processi dall’aula bunker di Poggioreale, ma ascoltando la marea di bestemmie, parolacce, insulti e inni al Duce mandati in loop sulla sua segreteria telefonica, frequenza 88.6. Un’esperienza di scarso senso civico ma assai elettrizzante. Giravano persino cassette fatte in casa. Come con le compilation o i “the best of”. Passavano di mano in mano, si ascoltavano anche in macchina, in qualche parcheggio, di notte, in rigoroso silenzio. Un “fenomeno virale”, avremmo detto oggi. Forse, il miglior podcast di sempre. All’inizio sembrava divertente, irriverente, liberatorio. Dopo un po’ faceva paura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE