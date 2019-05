Come si uccide Radio radicale

Lega e M5s, alleati a Roma ma rivali a Bruxelles

Madrid, 23 mag - (Agenzia Nova) - A un anno dalla nascita del governo di coalizione, Matteo Salvini della Lega e Luigi Di Maio del Movimento 5 stelle si apprestano ad affrontare la loro prima grande sfida elettorale: le europee del 26 maggio. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Mundo", sottolineando che, per la prima volta negli ultimi mesi, la formazione del potente ministro dell'Interno è data in calo nei sondaggi, mentre i pentastellati stanno cercando di sedurre l'elettorato di sinistra ed emergere come unica opposizione alla destra di Salvini, eclissando così il Partito democratico (Pd). Con il voto delle europee, Lega e M5S, alleati a Roma ma rivali a Bruxelles, si giocano il futuro dell'Italia.

Se la Lega vince alle europee, sarà crisi di governo

Londra, 23 mag - (Agenzia Nova) - Si tengono oggi nel Regno Unito le elezioni europee. Il quotidiano "The Times" pubblica diversi articoli e analisi del significato voto e delle sue conseguenze politiche. Un articolo si concentra sui dieci dell'Ue in cui il risultato delle elezioni europee potrebbe avere ricadute più importanti e tra questi c'è l'Italia. In caso di schiacciante successo, la Lega di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, potrebbe decidere di porre fine all'esperienza di governo in coalizione con il Movimento 5 Stelle (M5S), avviata il primo giugno 2018.

La spettacolare metamorfosi del Movimento 5 stelle

Madrid, 23 mag - (Agenzia Nova) - L'allarmante calo di consensi registrato nei sondaggi degli ultimi mesi, ha spinto il Movimento 5 stelle ad una spettacolare metamorfosi. Lo scrive oggi, 23 maggio, il quotidiano spagnolo "Abc", secondo cui, temendo il sorpasso del suo alleato-rivale, Matteo Salvini della Lega, il pentastellato Luigi Di Maio è finito col sostenere il contrario di quanto dichiarato pochi mesi fa. Il capo politico del M5S - fa notare "Abc" - è infatti passato dal difendere la chiusura dei porti agli immigrati, incontrare i leader dei gilet gialli e criticare con durezza le norme austere imposte da Bruxelles, a mostrarsi come un politico vicino alle posizioni della Chiesa, che tende a stabilire ponti con gli immigrati, che loda il cancelliere Angela Merkel come una personalità che "sarebbe necessaria anche in Italia" e che si oppone al decreto sicurezza di Salvini. Quello di Di Maio, secondo il giornale spagnolo, è un caso emblematico di trasformismo.

"Radio radicale" verso la chiusura

Londra, 23 mag - (Agenzia Nova) - S fa sempre più imminente la chiusura di "Radio radicale", dopo che i deputati del Movimento 5 Stelle (M5S) hanno votato contro il rinnovo dei fondi pubblici che la tenevano in vita. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian", riferendo come, il 21 maggio scorso, la commissione Finanze della Camera dei deputati abbia deciso di revocare la licenza grazie alla quale "Radio Radicale" ritrasmetteva in diretta le sessioni del Parlamento. L'emittente era "da tempo nel mirino del M5S per i suoi commenti sulla politica". Vari esponenti dell'opposizione hanno protestato, dicendosi contrari alla chiusura di "Radio radicale".

Prada dice addio alle pellicce animali

Londra, 23 mag - (Agenzia Nova) - La casa di moda italiana Prada ha annunciato ieri, 22 maggio, che escluderà le pellicce animali da tutte le sue collezioni, aggiungendosi alla crescente lista di marchi che hanno già fatto questa scelta. La decisione, che sarà messa in pratica già alla presentazione della collezione femminile primavera-estate 2020, è stata accolta con favore dalle associazioni per la protezione degli animali. In un comunicato, Prada ha spiegato che la scelta di rinunciare alle pellicce è il risultato di un "dialogo positivo" con la Fur Free Alliance (Ffa, "Alleanza senza pellicce"), il cartello a cui partecipano oltre 50 gruppi animalisti di circa 40 paesi, tra cui l'italiana Lega antivivisezione (Lav).

