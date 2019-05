E’ il momento di salvare Radio Radicale

La manifestazione della federazione della stampa contro la chiusura di Radio Radicale conferma l’urgenza di riparare in extremis all’errore liberticida commesso col rifiuto di rinnovare la concessione. Ora che, dopo l’esito elettorale, la Lega ha promesso un cambio di passo dell’esecutivo, è possibile che la maggioranza trasversale che esiste in Parlamento possa lavorare per correggere quell’errore, almeno con una proroga. Un’ipotesi è che il Parlamento si esprima concretamente con l’approvazione di un emendamento ad hoc a qualche decreto in conversione....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.