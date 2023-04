Riascoltare, nella notte radiofonica, Bordin e Pannella. E avere più di un rimpianto

Massimo Bordin è morto il 17 aprile del 2019. Nei giorni scorsi, quattro anni dopo, è stato ricordato in due occasioni pubbliche. A Latina, con Daniela Preziosi, Alessio Falconio, Stefano Ceccanti e l’ospite, Antonio Currà. E a Roma, alla Biblioteca statale “Antonio Baldini”, con il direttore Umberto D’Angelo, ancora Falconio, direttore di Radio Radicale, Andrea Maori e Guido Mesiti, studiosi per l’archivio della Radio, Mirella Serri, e la direttrice della romana Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Patrizia Rusciani. Le due biblioteche hanno avuto il merito e il privilegio di accogliere, ordinare e mettere a disposizione del pubblico l’eredità di libri riviste e carte di Massimo. Un lascito singolare, per il contrasto con l’impressione di una trasandatezza che per un lungo tempo era sembrata il suo stile: libri metodicamente annotati, carte e foglietti meticolosamente riempiti e catalogati, per servire al suo fedele lavoro quotidiano, e forse anche col pensiero di servire un giorno al lavoro d’altri.

