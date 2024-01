Toghe, Bisignani, Elkann. Gli omissis del discorso di Meloni

C’è in primo luogo la magistratura tra i soggetti evocati dalla premier Meloni nella conferenza stampa di fine anno tra i “poteri forti” che starebbero remando contro il governo. Il pensiero va immediatamente alla polemica degli ultimi giorni legata a Marcello Degni, consigliere della Corte dei conti che in un post pubblicato su X si è rammaricato che l’opposizione non abbia fatto ostruzionismo contro la manovra finanziaria, mandando il paese in esercizio provvisorio. Non a caso, è a Degni che Meloni ha dedicato un passaggio della sua conferenza: “Ho da chiedere alla sinistra se sia normale che persone nominate in incarichi che devono essere super partes si comportino da militanti politici. Su questo chiaramente mi attendo una risposta da Elly Schlein e magari anche da chi ha nominato questa persona”. Il riferimento è a Paolo Gentiloni, che nel 2017 da premier diede il via libera alla nomina di Degni.

