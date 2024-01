Chi è Marcello Degni, il magistrato contabile che ha attaccato il governo sulla manovra

Più che un magistrato della Corte dei conti sembra un fervente militante del Partito democratico, pronto a consigliare al suo partito le strategie da attuare, convinto che il governo sia in mano a “fascisti” contro cui bisogna “resistere, resistere, resistere”, per salvare il paese da “derive eversive”. Marxista, anticapitalista, complottista (il G8 di Genova del 2001? “Un tentativo fallito di golpe”). Tutto questo è Marcello Degni, magistrato contabile finito al centro delle polemiche politiche per un post pubblicato su X dopo l’approvazione della manovra finanziaria: “Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti”, ha scritto Degni taggando anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Alla faccia del dovere delle toghe di tutelare l’immagine di imparzialità della magistratura.

