Una manovra di transizione

La Camera ha approvato definitivamente una legge di Bilancio tutto sommato equilibrata. La leva usata dal governo è un maggiore deficit di 0,7 punti che serve a finanziare una riduzione temporanea delle tasse, che rappresenta circa i due terzi della manovra da 24 miliardi: la proroga del taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi (sotto i 35 mila euro) che costa 10 miliardi e l’accorpamento della prima aliquota che vale 4 miliardi. L’impostazione è la stessa della manovra dello scorso anno, quando i due terzi vennero impiegati per aiuti temporanei contro il caro energia. Questa volta, lo sforzo del governo è per contrastare gli effetti dell’inflazione sui ceti medio-bassi. L’obiettivo è certamente corretto, perché rivolto principalmente a 14 milioni di lavoratori, ma ha il limite di non essere strutturale e distorsivo (al superamento della soglia, schizzano all’insù le aliquote marginali).

