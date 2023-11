Accordo tra Italia e Albania sui migranti, Tajani riferisce alla Camera. Segui la diretta

Dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri è prevista l’apertura della discussione, il deposito delle risoluzioni e il voto

Il ministro degli Esteri Tajani oggi alle 11 alla Camera riferisce in merito al protocollo d'intesa tra Italia e Albania sui migranti.

La fase attuativa del protocollo dovrebbe trovare spazio in un disegno di legge di ratifica dell’accordo firmato da Giorgia Meloni e Edi Rama, così come chiedevano le opposizioni (e alcuni magistrati), Palazzo Chigi avrebbe deciso di preparare un ddl di ratifica. Come dovrebbe annunciare oggi in aula il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la cui relazione alla Camera sarà seguita da un voto. Dopo le comunicazioni di Tajani è prevista l’apertura della discussione, il deposito delle risoluzioni e il voto.

Di cosa si tratta?

In un documento di 9 pagine, composto da 14 articoli, si specifica che l'accordo resterà in vigore "per 5 anni", rinnovabili di altri 5, L’Albania fornirà gratuitamente all’Italia gli spazi in cui verranno realizzati due centri di trattenimento per richiedenti asilo, tutto a spese dell'Italia (costruzione, trasporto e sistemazione dei migranti, spese mediche). Le autorità italiane saranno responsabili dell’interno delle strutture, mentre le autorità albanesi dovranno garantire la sicurezza all’esterno dei centri. In entrambi i centri potranno essere presenti in totale fino a tremila migranti (non minori, donne incinte e soggetti "vulnerabili"). Entro 28 giorni i migranti dovranno essere sottoposti alle procedure accelerate di frontiera, ma un’ala della struttura sarà destinata a Cpr. Lì potranno essere ospitati i migranti a cui verrà negato il permesso di soggiorno e in attesa di rimpatrio che potranno essere trattenuti per altri 18 mesi.