L'accordo Meloni-Rama è l'ultima puntata di un metodo ricorrente tra Roma e Tirana

Si è molto parlato del memorandum firmato dai governi italiano e albanese per creare uno spazio “italiano” su territorio albanese, dove allestire due centri di accoglienza e identificazione migranti. I commenti si sono giustamente concentrati sull’impraticabilità logistica e giuridica del piano: non solo perché la rotta del Mediterraneo centrale dista centinaia di chilometri dalle coste albanesi, ma perché non si capisce come sia possibile richiedere asilo all’Italia da un altro paese, né cosa accada alla persona che lo faccia nell’eventualità in cui la richiesta venga rifiutata. Nessuna domanda è stata fatta al termine della surreale conferenza stampa di Giorgia Meloni ed Edi Rama. La cosa non stupisce, perché le relazioni italo-albanesi sono ormai da un decennio una farsa. Funzionale però ad entrambi i paesi. L’Italia usa l’Albania per fingere di saper stare nel Mediterraneo. In Albania siamo stati importanti negli anni Novanta: non siamo riusciti a rimanere influenti, ma chi la governa oggi è cresciuto con la Rai, può raccontarci nella nostra lingua che siamo stati bravi e che è in debito con noi, chiediamogli di aiutarci a simulare che abbiamo una politica estera assertiva. L’Albania dal canto suo usa l’Italia come garante acritico della sua europeità: io faccio la parte del paese memore e grato, tu dici a tutti che io per responsabilità sono già, di fatto, un paese Ue: non come quei cattivoni della Commissione europea che mi testano sui capitoli dei negoziati di adesione e non mi fanno entrare.

