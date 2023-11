Edi Rama: "Nel Pd sono pazzi e senza ricette sui migranti. La sinistra è la garanzia di Meloni"

Edi Rama non è Fred Bongusto: il suo amore non è a Malaga, dove il Pd cerca di fare breccia nel Pse per espellerlo dalla famiglia dei socialisti europei. Il presidente albanese si trova a Parigi. “Ho preferito partecipare alla conferenza di pace sul medio oriente”, dice al Foglio, con il solito perfetto italiano. Sono quasi le dodici e la notizia della sua possibile cacciata lo turba, non tanto nel metodo ma nel merito della faccenda: per il Nazareno è accusato di intelligenza con il nemico per via dell’accordo sui migranti stipulato con Giorgia Meloni: “La sinistra italiana è qualcosa di incredibile: dice le stesse cose della destra in Albania e non a caso fanno la politica di quelli che non vincono mai. Il Pd è un partito perso: sono pazzi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE