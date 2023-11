“L'intesa con l'Albania rispetta la Costituzione”, dice Mirabelli, ex presidente della Consulta

"Il protocollo siglato con l’Albania per la gestione dei migranti si muove nell’ambito della Costituzione e del diritto internazionale. Sul piano dei contenuti, stabilisce degli elementi di extraterritorialità: vengono costituiti in territorio albanese dei centri di accoglienza sottoposti alla gestione e alla giurisdizione italiana. Si potrebbe parlare di una sorta di delocalizzazione dei centri di gestione dei migranti, con il medesimo trattamento che ci sarebbe in Italia, e con delle esplicite affermazioni di garanzia dei diritti che derivano dalle convenzioni internazionali. Bisognerà vedere se l’esecuzione dell’accordo sarà conforme a questo disegno”. Così Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, commenta con il Foglio l’accordo Italia-Albania sull’immigrazione. Nessuna strage di diritti umani, insomma. Nessuna palese violazione della Costituzione, come sostenuto dalle opposizioni.

