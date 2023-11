La "Fazzolarata". Testi mai visti, piani mai attivati. L'Albania è solo l'ultima propaganda

Emma Bonino, ex ministro degli Esteri, abbiamo dunque abolito l’immigrazione grazie all’Albania? “Non esiste un documento, non conosciamo il memorandum. Al momento abbiamo solo l’annuncio della premier che parla di un trasferimento di migranti in un paese extra Ue. L’Albania dovrebbe cedere sovranità all’Italia, l’Italia trasportare i migranti in Albania. Non si capisce nulla”. Alla Camera è già chiamata “operazione fumo a manovella”, anche detta “fazzolarata”. Prende il nome da Giovanbattista Fazzolari, il sottosegretario di FdI che cura la strategia di governo. La “fazzolarata” è come il gioco delle tre carte. Funziona sempre. Il premier albanese Edi Rama fa il “palo”. Meloni vince, il migrante perde, il migrante torna (in Italia).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE