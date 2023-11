“L'accordo Italia-Albania è utile, fa felice i paesi Ue. Non c'è violazione del diritto comunitario”. Parla Cassese

Secondo il giudice emerito della Corte costituzionale, il protocollo d'intesa siglato da Giorgia Meloni e Edi Rama potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso sia per l'Italia che per quei paesi destinatari di movimenti secondari come Germania e Francia

Cassese a Tirana: “L’accordo Italia-Albania è un accordo utile e farà felici i paesi secondari, Francia e Germania. L’accordo prevede chiaramente il rispetto del diritto europeo e quindi di quello italiano. Non saremo processati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.”. Professor Cassese, il patto Italia-Albania, sull’immigrazione, è una presa in giro, una “fazzolarata”, o è un accordo serio? “Innanzitutto l’Italia non è il primo paese che ricorre a strumenti di questo tipo per gestire il fenomeno dell’immigrazione”. Si dice il modello Ruanda dell’Inghilterra. Abbiamo qualche altro modello? ”Gli Stati Uniti da molti anni hanno arretrato formalmente il loro confine in modo da evitare di applicare le regole del diritto americano per gli immigrati che varcano la frontiera. La differenza con l’Italia sta nel fatto che l’accordo Italia-Albania prevede l’applicazione della normativa italiana ed europea sul territorio albanese”.