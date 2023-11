Meloni ha in mente un piano Mattei pure per i Balcani

L'Italia si fa sponsor di un documento per chiedere una maggiore integrazione europea nell'area, entrando in concorrenza con l'asse franco-tedesco. E' la seconda parte dell'accordo sui migranti sottoscritto con l'Albania

Bruxelles. Modello piano Mattei per i Balcani. Ora serve solo trovare il nome di un ex partigiano con cui battezzarlo. A margine della riunione del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ospitato lunedì pomeriggio, presso la sede della delegazione italiana a Bruxelles, una riunione del gruppo degli Amici dei Balcani occidentali. Scopo dell’incontro: coordinare i lavori per mandare avanti un documento, firmato oltre da Roma anche da Vienna, Praga, Atene, Zagabria, Bratislava e Lubiana, che chiede di “aumentare la presenza Ue nella regione, con visite regolari e coordinate, e rafforzare il dialogo su tematiche di politica estera”. Un documento quasi in concorrenza con un altro, che circola già da giorni a Bruxelles, su un’iniziativa franco-tedesca sui Balcani.