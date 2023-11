L'Ue dà l'ok all'accordo con l'Albania per la gestione dei migranti

Per Ylva Johansson, la commissaria europea agli Affari interni, l'accordo è diritto extra europeo e dunque "non viola il diritto Ue”. Ma la Corte di Strasburgo dice altro

Il governo italiano incassa una vittoria politica a Bruxelles sull’accordo siglato con l’Albania per la gestione dei migranti. Oggi, mercoledì 15 novembre, la commissaria dell’Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, ha detto che la valutazione preliminare dei servizi giuridici della Commissione “è che l’accordo non viola il diritto Ue” in quanto ricade “al di fuori del diritto Ue” e in un paese extra europeo come l’Albania non si applica il diritto Ue.