Schlein battezza il suo Pd di piazza. Landini gli preferisce Conte

Lei cancella, lima e riscrive il discorso che chiuderà la manifestazione. Lui con il “fratello” Maurizio Landini prepara gli emendamenti contro “una manovra ingiusta e senza visione”. Questo pomeriggio saranno di nuovo insieme. Giuseppe Conte è ospite di Elly Schlein. I due estremi del campo largo (detto in piddiese) o del campo giusto (traduzione in contesco) si rincontreranno a Roma, piazza del Popolo. Sarà anche l’occasione celebrare il modello Foggia (la sindaca Maria Aida Episcopo sarà sul palco) e brindare all’intesa sulla candidatura dell’ormai ex vicepresidente del M5s (le dimissioni dalla carica sono arrivate ieri) Alessandra Todde a presidente della regione Sardegna. Ore 14, va in scena “Per un futuro più giusto, l’alternativa c’è”. Non una tradizionale manifestazione contro la manovra, ma una sorta di battesimo politico del Pd di Schlein. Obiettivo 15 mila manifestanti, uniti da un minestrone di istanze vaghe, sempre aperto a nuovi contributi. Diritti civili, diritti sociali, sanità pubblica, diritto alla casa, salario minimo, salvaguardia del pianeta, no al premierato, etc. Un’agenda degna delle migliori assemblee d’istituto o dei più riusciti scioperi dell’Atac. Il richiamo alla pace nel mondo, che pure c’è, è tenuto in sordina. Di questi tempi è argomento viscido, che presta il fianco ad interpretazioni malevole, e magari rischia di far spuntare qualche bandiera palestinese di troppo (o ancora peggio qualche striscione anti Israele). Uno dei massimi timori degli organizzatori ieri in riunione permanente.

