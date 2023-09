Il film di Garrone è da far vedere a scuola, ma al cinema è un'altra storia

Ieri la rotta balcanica che passa per la Polonia, in “Green Border” di Agnieszka Holland. Oggi la rotta mediterranea, con partenza dal Senegal, nel film “Io capitano” di Matteo Garrone. “Dagli Appennini alle Ande” era un racconto in “Cuore” di Edmondo De Amicis, anno 1886, quando erano gli italiani a partire per terre assai lontane. Poco amata dai governi del suo paese, la regista nata nel 1948 a Varsavia ha diretto episodi di “The Wire” e “House of Cards”. Per “Green Border”, un bosco tra Bielorussia e Polonia che da meta di gite è diventato un luogo di dolore, ha scelto il bianco e nero. Matteo Garrone inquadra un Senegal sgargiante di colori sotto il sole accecante. Fa eccezione qualche sequenza notturna, e il passaggio nelle camere di tortura libiche. Ennesima prova da superare per Seydou e Moussa – gli attori si chiamano Seydou Sarr e Moustapha Fall, di Dakar; ora ospitati a Fregene dalla madre del regista – che amano il rap e vogliono “farsi firmare autografi dai bianchi”. Partono speranzosi, i soldi racimolati con mille lavoretti – non basteranno, ogni tappa richiede cospicue mazzette extra. Di nascosto dalle mamme, che li hanno messi in guardia, troppi pericoli. Ma chi ascolta i consigli della mamma a 17 anni? Hanno vissuto sempre al villaggio, qualche ballo come unico svago, neanche loro immaginano quanto sia lunga la traversata del deserto. Non sprovvista di allucinazioni. Matteo Garrone ha rischiato, ha studiato, ha girato un film che andrebbe mostrato in tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre che ai politici e a chi sostiene che i poveretti sui barconi non arrivino qui perché hanno fame, ma per rubare il lavoro (malissimo pagato, peraltro) e le donne agli “italiani veri”. Nelle scuole, e anche in tutti i bar sport. “Io capitano” illustra quel che non vediamo quando l’ennesimo barcone arriva in vista delle nostre coste, ricostruendo – da storie vere – il lungo e periglioso tragitto dei disperati.

