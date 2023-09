“Hit Man”, il film fuori concorso che avrebbe sbaragliato tutti gli altri

Evviva Richard Linklater, che ha dato una scossa alla Mostra del cinema con “Hit Man”, purtroppo fuori concorso. Avrebbe sbaragliato qualsiasi titolo, perfino “Dogman” di Luc Besson, finora il nostro preferito (il regista francese è stato contestato con Woody Allen e Roman Polanski, tutti assolti in tribunale ma per le femministe infuriate non conta). Hit Man è il sicario, che ammazza per conto terzi. Scovato dal regista in un articolo del Texas Monthly: un professore universitario di filosofia – cos’è il carattere? perché siamo come siamo? – che nei ritagli di tempo collabora con la polizia. Un giorno sostituisce un collega nel delicato compito di smascherare chi progetta di ammazzare il coniuge o altri nemici arruolando un sicario. Registra la conversazione, si fa dare la busta con i soldi, e il mandante smascherato finisce in galera. Il timido professore tira fuori grandi doti di trasformismo e filosofia pratica. Cambia pettinatura e abiti, finché si imbatte in una bella ragazza mora che vuole uccidere il marito violanti. Il perfetto meccanismo deliziosamente si inceppa, tra gli applausi a scena aperta.



