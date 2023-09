Con George Clooney e Amal Alamuddin, Diane von Fürstenberg accende su di sé le luci di Venezia 

Venezia. C’è il Lido, dove è in corso l’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, e poi c’è l’Isola di San Giorgio Maggiore. C’è il Palazzo del Cinema in stile Razionalista con il red carpet nel primo e c’è la Fondazione Giorgio Cini con il suo scrigno di tesori letterari, artistici, musicali e archivistici nella seconda. Li separa o li unisce – fate voi – l’acqua, che in questi giorni, complice una pioggia torrenziale, è stata molto alta. Ma se è vero che dopo ogni fulmine c’è il sereno, a portarlo e a far cambiare il corso delle cose ci ha pensato la designer Diane von Fürstenberg. L’altra sera, l’ideatrice del wrap dress – l’abito a portafoglio che ha contribuito a rivoluzionare la moda nei primi anni Settanta – è riuscita nell’incredibile: spostare le forti luci di un festival privo di star hollywoodiane per via dello sciopero e proiettarle tutte su di sé e i suoi ospiti ai Diane von Fürstenberg Awards. Sono 14 anni che organizza "un premio delle donne alle donne", come lo definì tempo addietro durante una colazione sulla sua splendida barca a vela ancorata alle Zattere. Ma se lo scorso anno ha fatto parlare di sé ospitando Hillary Clinton e la scrittrice femminista Chimamanda Ngozi Adichie, quest’anno ha puntato di più sul pop, premiando Amal Alamuddin Clooney. L’avvocata più famosa d’America ce la siamo ritrovata a Venezia nello stesso momento in cui Adam Driver e Patrick Dempsey la facevano da protagonisti con Ferrari di Michael Mann al Lido. La competizione a colpi di flash non ha potuto reggere, anche perché lo speech di Driver è stato quasi tutto un attacco ad Amazon e Netflix che non negoziano con il sindacato degli attori sui compensi. Potete immaginare la noia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE