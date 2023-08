"Enzo Ferrari era pieno di contraddizioni e ambivalenze, come la vita". Parla Michael Mann

Venezia. Un uomo, un cognome e un simbolo – il Cavallino Rampante (usato come portafortuna dopo il beneplacito dei conti Baracca, tutto nero e con lo sfondo giallo, il colore della sua città, Modena) – conosciuto in tutto il mondo come la Coca Cola o la Nutella. Cos’ha avuto di così speciale un modenese come Enzo Ferrari (1898-1988)? "Tutto", spiega il regista Michael Mann che è qui al Lido di Venezia per presentare in concorso all’80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica il suo nuovo film. Si intitola Ferrari, e non poteva essere altrimenti. Ha impiegato trent’anni per realizzarlo, dopo aver visitato nel 1993 la cripta di famiglia del “Drake” dei motori al cimitero San Cataldo di Modena, "ma l’incontro con quelle macchine uniche, è avvenuto molti anni prima", precisa. "Era il 1967 ed ero uno studente di cinema a Londra, avevo 24 anni. Un giorno, uscendo dalla metropolitana ebbi una sorta di visione. Davanti a me c’era una Ferrari 275, una vera e propria scultura sensuale in movimento dove bellezza e performance formavano un tutt’uno insieme". Adesso, più di mezzo secolo dopo, Mann può così celebrare il suo canto d’amore per questa auto costato 95 milioni di dollari, un film in uscita nelle sale per 01 distribution entro la fine dell’anno. Un film hollywoodiano, ma indipendente, altrimenti oggi qui non avremmo visto parte del cast, da Adam Driver, nei panni di Enzo Ferrari, e Patrick Dempsey, in quelli del pilota automobilistico Piero Taruffi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE