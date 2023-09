Di contemporaneo al Festival si vede ben poco, mentre incombe l'ombra dell'AI

Cercasi film contemporaneo. Oltre al magnifico “Dogman” di Luc Besson, di non antiquato – per temi e ambientazione – la mostra di Venezia finora ha offerto pochissimo. Parliamo del concorso, le sezioni “innovative e sperimentali” non sono raggiungibili per scarsità di tempo e obbligo di prenotazione. Sicuro, la lezione l’abbiamo sentita oltre la noia: sono film che raccontano il passato per denunciare i mali del presente, come “Comandante” di Edoardo De Angelis. Il capitano di corvetta Salvatore Todaro cannoneggia la nave nemica, ma poi salva i naufraghi ospitandoli nel sommergibile dove già stanno stretti. L’italiano ha un sovrappiù di umanità, a bordo il cibo scarseggia ma il mandolino c’è. Non faremo torto a Liliana Cavani definendo “contemporaneo” il suo film, “L’ordine del tempo” (già nelle sale). Sulla scia del saggio di Carlo Rovelli, sbriciola l’idea che il tempo sia come noi lo conosciamo, mentre un meteorite sta per abbattersi sulla terra – e sui cinquantenni che a Sabaudia festeggiano un compleanno. “Dance Me to the End of Love” di Leonard Cohen, nella tradizione dei film italiani, risolve il dramma in musica. Cercasi film contemporaneo. Saverio Costanzo in “Finalmente l’alba” torna agli anni 50 di Cinecittà, riservando all’amata Alba Rohrwacher il ruolo di Alida Valli. Si comincia in una sala cinematografica, proiettano un film in bianco e nero che piace poco perché è triste, il ricordo della guerra e dei tedeschi è ancora presente. All’uscita, una madre e le due figlie vengono fermate per strada da un cacciatore di comparse.

