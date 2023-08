Caduti per sciopero alla mostra del cinema di Venezia

Di cosa si parla alla vigilia della Mostra di Venezia? Di tutto meno che dei film, guai a non rispettare gli embarghi. Soprattutto quelli firmati in cambio di una proiezione anticipata che al Lido consentirà di scoprire film finora sconosciuti – le proiezioni sovrapposte sono l’incubo dei festivalieri. Si parla dei film che vedremo – o più probabilmente non vedremo – nella stagione prossima. Lo sciopero degli sceneggiatori dura da quasi tre mesi (gli iscritti al sindacato sono 11.500, alcuni con paghe davvero basse senza garanzia di continuità lavorativa). Da metà luglio si è aggiunto lo sciopero degli attori – e il discorso dei lavori che un giorno ci sono e il giorno dopo no vale anche per molti di loro, che non hanno “il nome prima del titolo”.

