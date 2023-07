A Venezia viene comunicato l'incasso stellare di “Barbie”

Le coincidenze sono solo coincidenze. Non spiegano nulla ma sono ottimi appigli – lo sapevano bene gli scrittori dell’800 – per costruire una trama romanzesca. Senza pretese di verità, men che mai di rivelazioni. Giusto per raccontare un po’ il mondo che abbiamo intorno senza fare un elenco di cifre, di titoli, e di luoghi comuni. Il giorno della conferenza stampa per annunciare il programma della mostra di Venezia, arrivano le cifre incassate nel fine settimana da “Barbie” di Greta Gerwig. La bellezza di 162 milioni di dollari negli Usa, rinforzata da 194 milioni incassati al botteghino internazionale. Totale: 356. Strepitoso incasso per una regista cresciuta scrivendo e girando film indipendenti come “Frances Ha”. Per noi, la consolazione che il talento ancora esiste, e gli spettatori se ne accorgono. Per il sistema-cinema, una bella ripartenza che suggerisce un ripensamento: le piattaforme producono ricchezza per chi incassa gli abbonamenti. Anche per questo attori e sceneggiatori sono in sciopero. L’astensione dal lavoro per gli attori comprende anche i red carpet, le interviste, i servizi fotografici (l’assenza degli sceneggiatori, se non sono anche registi, si nota meno). Proprio quel che serve per lanciare un film.

