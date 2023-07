“Oppenheimer” contro “Barbie”: il clima, l'angoscia della catastrofe e la fuga

Il favoloso è che si desidera far conoscere tutto della terribile realtà del cambiamento climatico, al punto di spingere fino all’angoscia della catastrofe, come quella provata da Robert Oppenheimer di fronte alla bomba atomica, ma poi nei fatti si sceglie più spesso di disertare la lotta e rifugiarsi nel mondo fatato dei condizionatori e degli aerei, adottando il paradigma Barbie. Duello cinematografico del momento, forse anche dell’anno, “Oppenheimer” contro “Barbie” non è solo una competizione di un film contro un altro: è anche il contrasto dello spirito occidentale, tragedia e frivolezza, abisso e dolce vita, con la seconda usata spesso come antidoto alla prima. Usciti ieri in contemporanea in America e in Gran Bretagna (in Italia, invece, “Oppenheimer” uscirà il 23 agosto), il primo dei due film racconta il timore e le lacerazioni dello scienziato che inventò la bomba atomica di fronte al potenziale distruttivo della propria creatura, ed è diretto da Christopher Nolan. Mentre “Barbie”, di Greta Gerwig, narra la vita perfetta, benché non priva di complicazioni esistenziali, della bambola creata dalla Mattel.

