Il film sulla Barbie sarà una delusione perché ci rifilerà almeno sette morali

Tutti aspettano Barbie e la delusione ci sarà per forza. Come si dice, l’hype è troppo alto. Talmente alto che circolano leggende pure sull’esaurimento delle scorte di vernice rosa nel mondo perché allestire il set l’avrebbe drenata tutta. Il film – si capisce benissimo dal trailer – sarà purtroppo del modello arcinoto: grande metafora narrata per ischerzo. Preso un pretesto carino, o cute, il regista predicherà un poco sottotraccia, sperando che non si veda. Ehi guardate come sono stata brava a fare questo giocattolino rosa, leggero come uno spumantino. E ora vi ci spiego i grandi temi e il declino della civiltà con la storia della bambola di plastica! Sono o non sono originalissima?

