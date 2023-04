Arriva la Barbie con sindrome di Down. Ma è un po' tardi

Mattel lancia una bambola con una collana che rappresenta il 21esimo cromosoma. Eppure a causa delle interruzioni di gravidanza la popolazione con la sindrome di Down in Europa sta scomparendo. Servirà di più per sconfiggere l’eugenetica

Dunque arriva anche la prima Barbie con sindrome di Down, lanciata dal colosso Mattel all’interno della linea Barbie Fashionistas. Indossa una collana che rappresenta il 21esimo cromosoma. Iniziativa all’insegna di quella che nel woke business si chiama “inclusione”. Non c’è che essere riconoscenti per l’iniziativa, e quanto ci sarebbe da scrivere per ricordare che i trisomici dovrebbero essere inclusi. Ma rileggendo un’inchiesta del Telegraph di qualche tempo fa (“Questa sarà l’ultima generazione di bambini con la sindrome di Down?”) c’è anche da domandarsi se la Barbie trisomica non arrivi troppo tardi. “A livello globale, la popolazione con la sindrome di Down sta precipitando e potremmo assisterne all’eliminazione”, ci ricorda il Telegraph. O meglio: all’eliminazione di coloro che ne sono affetti.