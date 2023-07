Che cosa c'entra la coercizione cinese con "Barbie" e le Blackpink

Il Vietnam ha un problema con le mappe, non con “Barbie”. Il paese simbolo di un socialismo a partito unico che cerca di aprirsi al mondo occidentale ha vietato la distribuzione dell'attesissimo film della Warner Bros mica per la rappresentazione femminile, per le scene sensibili, per Margot Robbie, e nemmeno per suscettibilità, ma per una ragione di principio molto più politica. E che riguarda anche noi. L'altro ieri Pham Thu Hang, portavoce del ministero degli Esteri di Hanoi, ha detto in conferenza stampa che "la posizione del Vietnam sulla linea dei Nove punti è chiara e coerente, ed è stata chiarita più volte”, e poi che “la diffusione e il consumo di prodotti e stampe contenenti la linea dei Nove punti in Vietnam violano le leggi e non sono accettate".

