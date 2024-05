C'era una volta l'Italia delle maggiorate. Ma le tette sono tornate a creare scompiglio

“Quando ho fatto i primi film avevo quattordici anni, non sapevo niente e non capivo proprio niente”, dice Sophia Loren chiacchierando con Arbasino, mentre gironzola con un pigiama di surah marrone nel suo appartamento davanti al Campidoglio, “tra pareti affrescate e stucchi sul soffitto, divani color panna con tanta frangia e una minuscola corte adorante che la segue in punta di piedi sulla moquette”. E’ la primavera del 1960. Sophia Loren ha ventisei anni. E’ appena rientrata a Roma da Hollywood per girare “La Ciociara”. E’ molto diversa dalla ragazza spaesata che Carlo Ponti aveva catapultato in America qualche anno prima, e che Oriana Fallaci raccontava con gran cattiveria: “6 bauli di vestiti, 65 paia di scarpe, 20 cappelli, 30 bambolotti portafortuna, non le è stata insegnata la ‘sofistication’ (con una perfida “f” al posto di “ph”), fa brutte figure, chiama i domestici ‘servi’ e per la stampa femminile non è altro che ‘una florida contadina’”). Di quella florida contadina senza “sofistication” non c’è quasi più traccia. Loren si è trasformata. Ha vissuto a Hollywood e New York. A Londra è diventata amica di Peter Sellers. A Parigi è “uscita tutte le sere, sempre con gente straordinaria”. Ha studiato. Con Arbasino parla di Gide, Sartre, Voltaire, non per darsi un tono ma per dire che sono “nomi che prima non sapevo dove mettere, oggi almeno mi rendo conto di cosa rappresenta il Candide”. Butta lì anche l’idea niente male di un film tratto da “Les caves du Vatican” da mettere in mano a Fellini (Sorrentino, se ci leggi pensaci). Due anni più tardi arriva l’Oscar per “La Ciociara”. Il Time le dedica un ritratto di prima pagina. L’attacco è memorabile: “I suoi piedi sono troppo grandi. Il naso è troppo lungo. I denti sono irregolari. Ha un collo da ‘giraffa napoletana’, e un girovita che sembra iniziare coi fianchi. Si muove come un terzino. Ha delle mani enormi, la fronte bassa, la bocca troppo grande, ma… mammamia è davvero stupenda”.

