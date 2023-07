Margot come fosse una bambola in una Barbieland pop e allegrissima. Da oggi al cinema il film di Greta Gerwig

"Ricordi la Barbie Proust? Non fu un gran successo”. Lo scambio di battute si immagina tra i dirigenti della Mattel, corvacci vestiti di nero che inseguono la prima Barbie – uguale precisa a Margot Robbie – per rimetterla nella scatola. E’ uscita da Barbieland, un mondo perfetto dal rosa confetto al fucsia, dove vivono Barbie premio Nobel e Barbie presidente, oltre a molte Barbie festaiole e svariati Ken, primo tra tutti Ryan Gosling con i capelli ossigenati. Felicità e piedini arcuati, ideali per i tacchi alti – e pantofoline con pon pon. Uguali a quelle di Grace Kelly nella “Finestra sul cortile” (tolte dalla valigetta con cui vorrebbe seguire James Stewart in pericolose missioni fotografiche).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE